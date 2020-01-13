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Monaco'ya, PSG karşısında 1 puanı Slimani getirdi

Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde Monaco, deplasmanda karşılaştığı PSG ile eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin 70. dakikada attığı gol sonucunda 3-3 berabere kaldı.

13.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:01

Ligue 1 20. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Monaco'yu konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti ve maç 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmada PSG ile 3. dakikada öne geçerken 7. dakikada Gelson Martins ile 13. dakikada Ben Yedder Monaco'yu öne geçirdi. 24'de Ballo'nun kendi kalesine attığı gol ve Neymar'ın 42'deki penaltısı ile bu kez PSG öne geçti ve ilk yarı 3-2 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı.

SLIMANI SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 70. dakikasında Islam Slimani'nin golüyle maça yeniden denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuçsuz kaldı ve maç 3-3 sonuçlandı.

Bu sonucun ardında PSG 46 puana yükselerek 7 maç sonra puan kaybetti. Monaco ise 32 puana yükseldi.

MONACO'DA İSTENMEYEN ADAM

L'Equipe'te yer alan habere göre; Leonardo Jardim'in 28 Aralık 2019'da teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından kadrodaki yerini kaybeden Islam Slimani, yeni teknik direktör Roberto Moreno tarafından as takım planları içerisine alınmadı. Tek forvet tercih eden Moreno, Wissem Ben Yedder ve Stevan Jovetic'i öncelikli olarak düşündüğü, bu nedenle Slimani'ye ayrılması yönünde tavsiye verdi.

Bu karar, temsilciliğini yürüten Federico Pastarello'ya da iletildi.

Monaco'ya, PSG karşısında 1 puanı Slimani getirdi

Neymar, Fransa, Spor


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