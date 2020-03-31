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Monako Prensi Albert korona virüsü yendi

Monako Prensi II. Albert korona virüsü yendi.

31.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:30
Monako Prensi Albert korona virüsü yendi
Monako Prensi II. Albert korona virüsü yendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ederken, geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan Monako Prensi Albert korona virüsü yendi. Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda korona virüs tespit edilen Prens Albert'ın tamamen iyileştiği açıklandı. Saray, Presn Albert'ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktarırken, Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceğini duyurdu.
Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monako halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor" açıklaması yapıldı.
(Serkan Bayar/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Prens Albert, Avrupa, Güncel
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