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Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

- Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptıİSTANBUL - Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

02.10.2019 20:46Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
- Mönchengladbach, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
İSTANBUL - Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Marco Rose yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Alman ekibi, antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Çalışmanın basına kapalı gerçekleşen bölümünde ise Başakşehir maçının taktik idmanı gerçekleştirildi.

Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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