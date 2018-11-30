Mönchengladbach Forması Giyen Thorgan Hazard'ın, Atletico Madrid'e Transfer Olacağı İddia Edildi

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Belçikalı yıldızı Thorgan Hazard için Atletico Madrid iddiası ortaya atıldı. Bild'in haberine göre İspanyol temsilcisi, Chelseali Eden Hazard'ın kardeş Thorgan Hazard'ı kadrosuna katmak için kısa zamanda girişimlere başlayacak.

SEVİLLA VE VALENCİA DA TALİP

25 yaşındaki futbolcunun Gladbach'ta ki sözleşmesinin 18 ay sonra sona erecek olması, Madrid ekibinin elini güçlendiren önemli bir detay olarak belirtildi. Bu sezon Mönchengladbach forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 11 gol 6 asistlik performans gösteren Hazard'a Sevilla ve Valencia'nın da talip olduğu haberin detaylarında aktarıldı.

(Sporx)