Monchi, 15 yaşındaki Emre Demir'in peşinde

Transferin en etkili isimlerinden olan hatta Roma'da görev aldığı zaman Cengiz Ünder'i de İtalyan temsilcisine kazandıran Monchi 15 yaşındaki Türk yıldızın peşine düştü.

MONCHI, KAYSERİSPOR'UN KAPISINI ÇALDI

Akşam'da yer alan habere göre; Kayserispor alt yapısından yetişen ve '10' numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki Emre Demir Sevilla'nın takibine takıldı. Her iki ayağını kullanabildiği gibi teknik kapasitesi hayli yüksek olan Emre için Monchi'nin Erol Bedir'in kapısını çaldığı öğrenilirken, Sevilla ile Kayserispor arasında kısa bir süre içerisinde anlaşma yapılacağı belirtildi.

REDONDO'YA BENZETTİ

'Onda Redondo'yu görüyorum' diyerek 2004 doğumlu oyuncuya kancayı takan İspanyolların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edilirken, Emre Demir'in Türkiye U14-15 ve 16 takımlarında oynadığı futbolla bir hayli dikkat çektiği bildirildi.