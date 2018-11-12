Monchi, Behlül Aydın'ın Peşine Düştü!

İtalya
'da yayım yapan "SPORTFACE" adlı haber portalının yayımladığı habere göre Roma
'nın ünlü sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz mart ayında iki genç yeteneği izlemesi için Türkiye
'ye gözlemcilerini yolladı.
Trabzonspor'un 17 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Behlül Aydın U21 takımıyla çıktığı 7 maçta 3 asist yaptı.
18 yaşındaki Yunus Akgün de bu sezon sarı-kırmızılı formayla 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 6 maça çıkıp 1 asist kaydetti. (Fanatik)
Trabzonspor,Türkiye,Roma,Aydın
12 Kasım 2018 Pazartesi 13:00