Monchi, Yusuf Yazıcı'nın Peşinde

Avrupa devlerinin sürekli takip altında tuttuğu Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Yusuf Yazıcı'ya İspanya'dan talip çıktı. Başarılı orta saha oyuncusunun, Moldova maçında İspanyol ekibi Sevilla tarafından izlendiği bildirildi. Yusuf'u Roma'da görev yaptığı dönemde de takip eden sportif direktör Monchi'nin, yeniden döndüğü Sevilla'da da oyuncunun peşini bırakmadığı ve sezon sonunda almak istediği iddia edildi.

HEDEFİMİZ İKİNCİLİK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedeflediğini söyledi. Ağaoğlu, "Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Pırıl pırıl gençler çıkardık. Fair-play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor birinci sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun" diye konuştu.