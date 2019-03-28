28 Mart 2019, 09:51
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Monchi, Yusuf Yazıcı'nın Peşinde

Monchi, Roma'nın Sportif Direktörlüğü görevini yürütürken Medipol Başakşehir'den yaklaşık 15 milyon euroya Cengiz Ünder'i transfer etmişti. Sevilla'ya geri dönen tecrübeli isim şimdi de Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü.

Avrupa devlerinin sürekli takip altında tuttuğu Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Yusuf Yazıcı'ya İspanya'dan talip çıktı. Başarılı orta saha oyuncusunun, Moldova maçında İspanyol ekibi Sevilla tarafından izlendiği bildirildi. Yusuf'u Roma'da görev yaptığı dönemde de takip eden sportif direktör Monchi'nin, yeniden döndüğü Sevilla'da da oyuncunun peşini bırakmadığı ve sezon sonunda almak istediği iddia edildi.

HEDEFİMİZ İKİNCİLİK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedeflediğini söyledi. Ağaoğlu, "Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Pırıl pırıl gençler çıkardık. Fair-play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor birinci sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun" diye konuştu.

Roma, Trabzonspor, Sevilla, Yusuf Yazıcı, Spor



YORUMLAR (1)
HAVUÇ: Yusuf genç yaşına rağmen çok ruhsuz oynuyor. Trabzonspor görüp görebileceği en büyük takım olur kimse almaz .
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