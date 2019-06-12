Mondelez International'ın sürdürülebilir atıştırmalık raporu açıklandı

Rapora göre Mondelez International 2018 yılında, üretimden gelen CO2 emisyonunu yüzde 10, su kullanımını ise yüzde 22 azalttı. Atık oranını da yüzde 13 oranında azaltan şirket, 59.600 metrik ton ambalaj malzemesini bertaraf etti.

Mondelez International'ın hem insanlar hem de gezegenin geleceği için atıştırmalıkları en doğru şekilde tasarlayıp üreterek, sektörünün geleceğine bir lider olarak ışık tutma misyonu doğrultusunda hazırladığı etki raporu yayınlandı. Rapora göre 2020 için belirlediği Etki Hedefleri karşısında anlamlı bir ilerleme kaydeden şirket, sürdürülebilirlik ve bilinçli atıştırmalıklar konusunda geniş ölçekte fark yaratacak alanlara odaklanıyor. 2020 yılına kadar Mondelez International'ın zirai ve ekolojik konularda sürdürülebilir bir ayak izi oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmaların yaygınlaştırılmasına yer veren rapor, aynı zamanda şirketin ormanların yok edilmesine karşı mücadele çerçevesindeki hedeflerini de ortaya koyuyor.

Mondelez International'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dirk Van de Put, "Tüketicilerin atıştırmalık ürünler ile doğru beslenme arasında bir tercih yapmamaları veya atıştırmalıkla ilgili tercihlerinin dünya üzerindeki etkileri hakkında endişelenmemeleri gerektiğine inanıyoruz. Şirketimiz, insanların dünya üzerinde refah içerisinde sürdüreceği bir gelecek oluşturmak ve portföyümüzü bilinçli atıştırmalık alışkanlıklarına ilham veren bir şekilde geliştirmek suretiyle önemli bir rol üstlenmekte.2018'te özellikle planlanandan daha önce hedefe ulaşabildiğimiz sağlıklı atıştırmalıklar alanında kaydettiğimiz ilerlemeden dolayı gurur duyuyorum" dedi.

Raporda aynı zamanda dünyanın lider atıştırmalık şirketinin, duyarlılığı ve refahı açısından son derece önemli bir hedefini karşıladığı, porsiyon kontrollü atıştırmalıklarından net gelirin yüzde 15'ini elde ettiği ve böylece beklentilerini iki yıl önceden karşıladığı vurgulanıyor.

Kaynak: Bültenler