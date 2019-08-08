Money China-Çin yabancılara yönelik kota ticareti kurallarını kaldırıyor

Çin yönetimi, yabancı yatırımcıların ülkede işlem yapabilmeleri için, Çinli yetkililerden onay alma zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor.Money China'da yer alan ve konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırılan habere göre, Çinli yetkililer koruma altına alınmamış varlıkları yasaklayacak. Bu da, yabancı yatırımcıların Pekin hükümetinin uyguladığı kota olmadan vadeli emtia işlemleri ve özkaynak işlemleri yapabilmesine olanak sağlıyor.Bunun yanında Çin, yuan değerini dolar karşısında 7.0039 dolar olarak belirlemiş ve söz konusu değerin 2008'den bu yana görülen en düşük düzey olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca Çin'de açıklanan veriler, ihracat rakamlarının beklentilerin üzerinde olduğunu göstermişti.