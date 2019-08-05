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Monitör, satır, telefon, kredi kartları... Mesire alanlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Monitör, satır, telefon, kredi kartları... Mesire alanlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyorELAZIĞ - Elazığ'da mesire alanlarında unutulan ve güvenlik görevlileri tarafından bulunan monitörden, satıra, cep telefonundan, cüzdana kadar bir çok eşya sahibini bekliyor.

05.08.2019 18:04
Monitör, satır, telefon, kredi kartları... Mesire alanlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Monitör, satır, telefon, kredi kartları... Mesire alanlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
ELAZIĞ - Elazığ'da mesire alanlarında unutulan ve güvenlik görevlileri tarafından bulunan monitörden, satıra, cep telefonundan, cüzdana kadar bir çok eşya sahibini bekliyor.
Elazığ'da özellikle yazın vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Cip, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve Kültür Park'ta unutulan veya kaybedilen eşyalar, güvenlik noktalarında koruma altına alınıyor. Unutulan ve kayıp edilen eşyalar arasında ise başta cep telefonu, cüzdan, kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, çanta, cep telefonu, araç ve ev anahtarı, gözlük, takı gibi eşyalar yoğunlukta bulunuyor. Ancak unutulan eş yalar arasında monitör ve satır gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekiyor.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için yaşam alanlarının güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları istendi. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyaların başvuruda bulunan sahiplerine tutanak eşliğinde teslim edileceğini aktardı.

Elazığ, Yerel

Kaynak: İHA

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