Monster Hunter Filmi

Monster Hunter Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Filmin baş karakteri günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.Paul W.S. AndersonPaul W.S. Anderson, Kaname FujiokaMilla Jovovich, Meagan Good, Ron Perlman, Diego Boneta, Tony Jaa, Josh Helman, T.I., Jannik Schümann, Schelaine Bennett, Jin Au-Yeung, Nic Rasenti, Nanda Costa, Aaron Beelner, Adrián MuñozAksiyonMonster HunterConstantin Film2019ABD, Almanya, Japonya, ÇinİngilizceWarner Bros Turkey18.09.2020