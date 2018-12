Monster Notebook Satın Alanlara İki Muhteşem Oyun Hediye

02 Aralık 2018 Pazar 03:17



Monster Notebook Satın Alanlara İki Muhteşem Oyun HediyeMonster Notebook Satın Alanlara ücretsiz oyunlar!Bugünlerde Monster'ın GeForce GTX 1060 veya 1070 grafik kartlı ve Core i7 işlemcili Monster oyun bilgisayarı alanlar GeForce Fortnite Paketi'ne ve Call of Duty Black Ops 4 oyununa ücretsiz sahip olma şansını yakalıyor Türkiye 'nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, oyuncuları çok sevindirecek iki harika kampanyayla oyunseverlerin karşısında. Monster'ın Intel Core i7 işlemcili ve GeForce GTX 1060 veya 1070 grafik kartlı gaming laptop modellerinden birini alan kullanıcılar özel GeForce Fortnite Paketi ve Call of Duty Black Ops 4 oyunlarını ücretsiz olarak edinebilecekler.Monster Notebook Satın Alanlara – GeForce Fortnite PaketiUygun Monster gaming laptop modellerini satın alan oyuncuları bekleyen ilk hediye özel GeForce Fortnite Paketi. Monster'ın NVIDIA GTX 1060 veya GTX 1070 grafik kartlı modellerinden birini satın alan kullanıcılar bu özel paketin de sahibi olacaklar. Bu paketin içinde oyuncuların Fortnite'ın çevrimiçi mağazasında diledikleri gibi harcayabilecekleri 2000 V-Papel ve Fortnite Counterattack seti bulunuyor.Nadir dereceli Reflex kıyafeti, Pivot planörü, Sıradışı Angular Axe kazması ve Response Unit sırt süsünden oluşan set oyunculara hayatta kalma mücadelesine tarz sahibi bir karakterle girme fırsatı veriyor.Black Ops 4 KampanyasıMonster'ın oyunculara sunduğu bir diğer heyecan verici oyunsa Call of Duty serisinin son oyunu Black Ops 4. Seriye bu yıl eklenen eğlenceli battle royale modu, heyecan dolu zombi modu ve kıyasıya mücadelelere sahne olan, aksiyonun eksik olmadığı çoklu oyunculu modlarıyla Black Ops 4, 2018'in en çok beklenen oyunlarından biri. Monster'ın Intel Core i7 işlemcili modellerinden birini tercih eden oyun severler Black Ops 4'e ücretsiz olarak sahip olacaklar.Monsternotebook