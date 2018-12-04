Mont Astarında 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

04 Aralık 2018 Salı 13:14



04 Aralık 2018 Salı 13:14

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Afganistan uyruklu bir şüphelinin mont astarında 2 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Elazığ- Bingöl Karayolu Gülüşkür mevkiinde bir otobüs durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek, Afganistan uyruklu bir şahsa tepki verdi. Yapılan aramadan şüphelinin mont astarı içerisine dikili halde gizlenmiş 2 kilo 23 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ