Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler

Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Liverpool 'a karşı oynadıkları maç sırasında Jürgen Klopp ile aralarında geçen tartışmaları aktardı.

Antonio Mohamed, Enganche'ye olayları şu şekilde anlattı:

"Her ne yaşandıysa, saygısızlık yapıldığı için yaşandı. Klopp, sürekli hakemlerden kart istedi. Çünkü, maç boyunca Salah'ı tekmeliyormuşuz. Ben de bunu görünce bir pozisyon sonrası sarı kart istedim. Hemen beni bir a...k gibi hakeme şikayet etti. Bunu yaptığını görünce ilk önce güldüm ama devam ettirdiğini görünce sinirlendim. Ardından sınırlarını aşarak yanıma kadar geldi ve orada tüm sakinliğimi ve nezaketimi kaybettim.

"NE YAPTIYSAM İÇİMDEN GELDİĞİ İÇİN YAPTIM"

Şimdi tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Klopp'a sürekli İngilizce küfürler ettim. Çünkü, kendimde değildim. Galiba, 'Senin o.....u annen, kiminle yattı ki bu kadar aşağılık biri oldu' gibi bir şeyler söyledim. Ardından, oradan uzaklaşmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü, asla futbol sahası içerisinde kavga etmem. Çıldırdım, çünkü bana saygısızlık yaptı. İyi mi yaptım, kötü mü bilmiyorum. Fakat, her ne yaptıysam içimden geldiği için yaptım."

(Sporx)