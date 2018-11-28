Montpellier - Altınordu: 1-0

Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanş maçında Fransa
'da Montpellier
'e 1-0 mağlup olan Altınordu
, kupadan elendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Montpellier'deki Bernard Gasset Kompleksi oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 72. dakikasında ev sahibi ekip, Berkehan Biçer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier'de Adouyev 64. dakikada, Altınordu'da ise Berkay
Görmez 89. dakikada birer penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Montpellier, adını play-off'a yazdırdı. Fransız temsilcisi, İzmir
'deki ilk müsabakayı da 4-2 kazanmıştı.
Fransa,Altınordu,Montpellier
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:07