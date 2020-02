Montreux Caz Festivalinin genç müzisyeni Bobby Bazini İstanbul'da sahne aldı

Kanadalı müzisyen Bobby Bazini, Fairmont Quasar Istanbul'da konser verdi.Montreux Caz Festivali ortaklığıyla gerçekleştirilen Fairmont dünya turu kapsamında sahne alan şarkıcı, sevilen şarkıları müzikseverler için söyledi.Dünya turunun ilk konserinde olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Bazini, "Burada olduğunuz için teşekkür ederim." dedi. İstanbul 'a ilk gelişi olduğunu ve 7 ülkeyi kapsayan turun ilk konserini verdiğini belirten şarkıcı, "Size birkaç şarkımı söyleyeceğim, umarım beğenirsiniz." ifadesini kullandı."Move Away" ile başlayan konserde, "Choose You", "Never Let Go", "Cold Cold Heart" ve "Where The Sun Shines"ın da arasında bulunduğu şarkılar seslendirildi.2019 yılında düzenlenen Montreux Caz Festivalindeki performansıyla beğeni toplayarak Fairmont Dünya Turuna davet edilen şarkıcılar Bobby Bazini ve Jalen N'Gonda, 7 Mart'ta İsviçre'de birlikte konser vererek turu noktalayacak.