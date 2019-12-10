Haberler » Güncel » Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2) - Haber

Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2)

AYNI BÖLGEDE BU KEZ BATON BULUNDUUludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu.

10.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:27Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (2)

AYNI BÖLGEDE BU KEZ BATON BULUNDU

'da, 1 'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülürken, amatör dağcılara ait olduğu sanılan baton bulundu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak için kullanılan batona, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında ulaşıldığı öğrenildi. Baton, jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, 40 kişilik ekibin kayıp dağcıları aramaya devam ettiği belirtildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:07 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber
18:06 İlk kadın mitinginin 100. yılında 5 bin kadın Kastamonu'da buluştu - Haber
18:05 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı - Haber
18:05 Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı - Haber
18:02 Başkan Sekmen'den ev ziyaretleri - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:18:31