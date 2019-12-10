Haberler » Güncel » Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (3) - Haber

Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (3)

VALİLİKTEN 'BATON' AÇIKLAMASIBursa Valiliği'nce Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulunan batonla ilgili açıklama yapıldı.

10.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:54Montun bulunduğu alana helikopterle bırakılan 40 kişi, kayıp dağcıları arıyor (3)

VALİLİKTEN 'BATON' AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği'nce 'da, 1 'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulunan batonla ilgili açıklama yapıldı. Kürekli Deresi bölgesindeki arama çalışmaları sırasında batonun, dere içine saplanmış ve buz tutmuş bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak; 10.12.2019 tarihinde kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava araçları (Drone) ile bu alan esas alınarak sürdürülmektedir. Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette bir adet tırmanış batonu bulunmuştur. Çevresinde detaylı arama yapılmış olup, bir iz ve bulguya rastlanmamıştır. Arama çalışmalarına bir JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 3 helikopter, 4 Jandarma Asayiş Timi, bir JÖH Timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 51 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 95 kurtarma personeli katılmaktadır."

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:07 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber
18:06 İlk kadın mitinginin 100. yılında 5 bin kadın Kastamonu'da buluştu - Haber
18:05 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı - Haber
18:05 Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı - Haber
18:02 Başkan Sekmen'den ev ziyaretleri - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:11:45