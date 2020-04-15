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Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda mont içerisine zulalanmış halde 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:10
Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı
KOCAELİ - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda mont içerisine zulalanmış halde 830 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çayırova ilçesinde kurulan polis noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda bir monta yapılan gizli çepe zulalanmış halde 830 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.S. ve M.S. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında ele geçirilen ve uyuşturucu madde ticareti yaparak elde ettikleri değerlendirilen 5 bin TL'ye el konuldu.
Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Montun gizli ceplerine esrar zulalayan şahıslar polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çayırova, Kocaeli, Polis, Genel
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