Haberler » Güncel » Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,25, 2020 ve 2021 yıllarında ise en az yüzde 3 büyümesini bekliyor.

11.10.2019 13:46

Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme tahminlerini açıkladı. Moody's'e göre Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0,25 büyüyecek. 2020-2021 yıllarında ise Türkiye ekonomisinin en az yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Türkiye'nin yeni ekonomik programındaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlik riskini artırdığı belirtilen açıklamada, büyüme hedeflerinin plandaki diğer öngörüler ile uyumlu olmadığı vurgulandı.

"KIRILGAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Moody's açıklamasında Türkiye'nin ödemeler dengesi baskılarının büyüme toparlandığında yeniden başlamasının beklendiğini belirtti. Açıklamada "Türkiye'nin büyüme hedeflerinin ciddi mali teşvikler olmadan gerçekleşmesi olasılığı net değil. Türkiye reformları uygulayana kadar ödemeler dengesi krizlerine karşı kırılgan olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

Türkiye, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
15:31 Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor
15:32 Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım
15:36 Sivil toplum ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:36 Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir
15:31 Çocuklar doyasıya eğledi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde birlik çağrısı yaptı
15:35 Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu
11.10.2019 15:38:37