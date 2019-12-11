Haberler » Ekonomi » Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü 'negatife' çevirdi - Ekonomi

Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü "negatife" çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

11.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:14Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.
Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı.
Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.
Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.
Avro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyümenin iş fırsatlarını baskılayacağına işaret edilen açıklamada, ABD ve Çin veya ABD ile AB arasında ticari gerilimlerinin artmasının durumu daha fazla bozabileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! - Ekonomi
12:54 Petrol Ofisi, "Perakendenin Hızlıları Ödülü"nü aldı - Ekonomi
12:50 Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı - Ekonomi
12:47 Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü - Ekonomi
12:46 Yılın son faiz kararı bekleniyor - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11:50 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi - Ekonomi
11:42 Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı - Ekonomi
11:33 Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı - Ekonomi
11:10 Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı - Ekonomi
11.12.2019 13:11:27