04.07.2019 14:32
Haberler» Ekonomi» Haber

Moody's Çin'in kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Moody

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunun ve kredi notu görünümünün teyit edildiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Çin'in "A1" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" kredi notu görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in finansal ve politika araçlarının, ekonominin tamamını etkileyebilecek riskleri içerebilecek ve kamu sektörünü desteklemeye yönelik kaynakları mobilize edebilecek seviyede olduğu kaydedildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, "Çin'in geniş mali, döviz rezervleri ve hükümetin ekonominin bazı kısımları ve finansal sistem üzerindeki kontrolü, finansal istikrar risklerine yönelik önlemlere etkinlik kazandırıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:22   TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1'e yükseldi
15:22   Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor
15:20   World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel Bankacılık" Ödülü
15:20   Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
15:19   "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" Paneli - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı...
15:15   "Harman sezonundaki ani yağışlar kaliteyi düşürüyor" - ESKİŞEHİR
15:12   M3 para arzı arttı