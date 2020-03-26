Moody’s koronavirüs nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.
26.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:05
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi