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Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti

Kasım 2019'da yayımladığı notta 2020'de Türkiye için yüzde 3 büyüme öngören Moody's, koronavirüs salgını nedeniyle tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak değiştirdi. Moody's, 2021'de de sadece yüzde 0,8'lik büyüme öngördü.

26.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ait yüzde 3 büyüme tahminini koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 1,4 daralmaya düşürürken bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.

Moody's tarafından G20 ekonomileri hakkında dün yayımlanan araştırma notunda Türkiye'nin 2021 yılında ancak yüzde 0,8 büyüyeceği öngörülürken, "Gelişmekte olan G20 ülkeleri arasında Türkiye ekonomisinin en ciddi etkilenen ülke olacağını tahmin ediyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrekte toplam daralmanın GSYH'nin yüzde 7'si kadar olacağını öngörüyoruz. Meydana gelen şok Türkiye'de turizm ile bağlantılı sektörlere büyük ihtimalle yaz boyunca önemli zarar verecek" denildi.

ÇİN DIŞINDAKİ ÜLKELER DAHA YAVAŞ TOPARLANACAK

Moody's raporunda Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs krizinden sonra gelişmiş ekonomilere kıyasla daha zayıf bir toparlanma sergileyeceği tespitinde bulunularak, "Yabancı yatırımcılara görece daha açık sermaye piyasalarına sahip ülkeler, ekonomik büyüme görünümünün bozulmasıyla birlikte finans piyasalarındaki riskten kaçış dalgalarına karşı daha kırılgan olacaklar" denildi.

G-20 ÜLKELERİNİN EKONOMİLERİ 2020'DE YÜZDE 0,5 DARALACAK

Koronavirüs krizi nedeniyle dünya ekonomisinin büyük çoğunluğunu temsil eden G20 ülkeleri için yüzde 2,6 olan 2020 büyüme tahminini yüzde 0,5 daralmaya revize eden Moody's, G20 için 2021'de yüzde 3,2 büyüme öngördü.

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Moody’s koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Etiketler: Ekonomi, Güncel

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Moody's Kasım 2019'da yayımladığı notta 2020'de büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti

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