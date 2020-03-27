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Moody's: Kovid-19 inşaat sektörünün görünümünü bozabilir

Moody's, koronavirüs salgınının küresel inşaat sektörünün görünümünde bozulmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.

27.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:34
Moody's: Kovid-19 inşaat sektörünün görünümünü bozabilir
Moody's, koronavirüs salgınının küresel inşaat sektörünün görünümünde bozulmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Moody's: Kovid-19 inşaat sektörünün görünümünü bozabilir - Ekonomi

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