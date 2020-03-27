Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Moody's: Küresel otomotiv satışları 2020'de yüzde 14 azalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (Kovid -19 ) salgını nedeniyle küresel otomotiv satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasının beklendiğini bildirdi.

27.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:40
Moody's: Küresel otomotiv satışları 2020'de yüzde 14 azalacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (Kovid -19 ) salgını nedeniyle küresel otomotiv satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasının beklendiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel otomotiv satışlarının daha önce 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi.
Açıklamada, otomotiv sektöründe satışların toparlanmasının koronavirüs salgınının ileri dönemdeki görünümüne bağlı olduğu belirtilirken, 2021 yılında satışlarda toparlanmanın görülebileceği kaydedildi.
ABD'de bu yıl otomobil satışlarının yüzde 15 azalmasının öngörüldüğü açıklamada, Japonya'da ise azalışın yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Batı Avrupa'da otomotiv satışlarının bu yıl yüzde 21, Çin'de ise yüzde 10 seviyesinde azalmasının beklendiği vurgulandı.
Moody's'in değerlendirmelerinde ifadelerine yer verilen Moody's Kıdemli Başkanı Falk Frey ise, "Küresel otomobil satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasını bekliyoruz. Bu bizim 2020 yılı için şubat ayında yaptığımız yüzde 2,5 seviyesindeki daralma tahminimizden çok daha sert bir düşüş. Bu daralma beklentisi büyük oranda koronavirüs nedeniyle tüketim talebindeki daralmadan kaynaklanıyor." yorumunda bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Moody's: Küresel otomotiv satışları 2020'de yüzde 14 azalacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:05: DenizBank TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 17:04: Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak - Ekonomi 17:00: Yapı Kredi TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 16:54: ABD borsası yüzde 4'e varan kayıplarla açıldı - Ekonomi 16:52: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler