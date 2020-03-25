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Moody's petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı Açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, düşük petrol fiyatlarının petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceğini belirtti.

25.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:46
Moody's petrol ihracatı yapan ülkeleri uyardı Açıklaması
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, düşük petrol fiyatlarının petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceğini belirtti.
Moody's yaptığı açıklamada, düşük petrol fiyatlarının petrol ve doğal gaz üreten ülkeler üzerindeki kredi etkisinin ülkeden ülkeye değişeceğini ve bu ülkelerin kredibilitesinde de farklılıklara yol açacağını bildirdi.
Moody's, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol talebi üzerindeki baskısının ve Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+'daki fikir ayrılığının, geçici de olsa petrol fiyatlarında derin bir şok yarattığını belirtirken, bunun petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy, düşük petrol fiyatlarının petrol piyasasında yapısal bir değişiklik yaratmasını öngörmediklerini ve orta vadede varil fiyatının 50 ila 70 dolar olmasını beklediklerini belirterek, son gelişmelerden sonra 2020-2021 varsayımlarını da yeniden değerlendirdiklerini aktardı.
Perjessy, "2020-2021 yıllarında düşük petrol fiyatları karşısında en çok zarar görebilecek ülkeler mali gelir ve ihracat kaynakları hidrokarbona bağlı olan ve adapte kapasitesi sınırlı ülkelerdir." değerlendirmesinde bulundu
Şirket, 2020 yılında Irak ve Kuveyt'in mali gelir ve ihracatında, petrol üretiminde artış olmaması durumunda, önceki tahminlerine kıyasla yüzde 10'dan fazla düşüş beklendiğini aktardı. Düşüşün Umman, Kuveyt, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kongo Cumhuriyeti ve Bahreyn'de yüzde 4-8 olacağı, Rusya, Kazakistan, Trinidad, Tobago, Nijerya ve Gabon'da ise yüzde 3 olarak beklendiği açıklandı.
Umman, Bahreyn, Irak ve Angola'nın ise en kırılgan ülkeler arasında olduğu belirtildi.
Bunun aksine, Katar, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarındaki ani düşüş öncesindeki güçlü mali durumlarının ülkeler üzerindeki baskıyı tamponladığı vurgulanırken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve onlar kadar olmasa da Kuveyt, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın dirençli bilançolarının kriz ortamında bu ülkelere destek sağlayacağına işaret edildi.
OPEC+ grubunun, 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısında, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı çıkmaması ve Suudi Arabistan'ın gelecek ay ihraç edeceği ham petrol için büyük indirimler yaparak "fiyat savaşı" başlatması, petrol fiyatlarında büyük düşüşlere neden olmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Rusya, Ekonomi

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