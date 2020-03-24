Moody’s: Şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir
Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Morawetz, "Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir" açıklamasında bulundu.
24.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:06
Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Morawetz, "Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi