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Moon'dan Japonya'ya işbirliği çağrısı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Japonya'nın diyalog ve işbirliğine açık olması durumunda olası işbirliğine menuniyetle yaklaşacaklarını söyledi.

15.08.2019 11:40 Moon'dan Japonya'ya işbirliği çağrısı
– Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Japonya'nın  diyalog ve işbirliğine açık olması durumunda olası işbirliğine menuniyetle yaklaşacaklarını söyledi.
Moon ulusa sesleniş konuşmasında, iki ülke arasındaki ikili tartışmalar başladığından beri kullandığı söylemi yumuşatarak, taraflara sınır kısıtlamaları getirilmesi ardından bölgede adil bir ticaret üzerinde çalışma sözü verdi.
Her iki taraftaki sınırlama kısıtlamaları getirilmesinin ardından bölgedeki adil ticaret üzerinde çalışacağına ve 1945'e kadar emperyal kural üzerinden hasar ödemeleri olasılığına dair söz verdi.
Moon ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının Doğu Asya'da dostluk ve ortak refah ortamı oluşturarak bu etkinliklerin bir "umut kaynağı" olduğunu söyledi.
Güney Kore ayrıca Japonya ile askeri istihbarat konularında bir anlaşma üzerinde çalışıyor.


- İstanbul

Cumhurbaşkanı, Güney Kore, Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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