MOOV by Garenta, COVID-19 salgını sebebiyle hizmet bölgesini genişletme kararı aldı.Salgından dolayı sosyal izolasyon kurallarını uygulamak isteyenlerin bireysel araçlarını kullanmaya başlamaları, aracı olmayanların ise kiralama alternatiflerini değerlendirdikleri biliniyor. Buradan hareketle, İstanbul 'da 1.600 araçla kullanıcılarına araç kiralamada özgürlük sunan MOOV by Garenta İstanbul'daki hizmet bölgesini genişletti. MOOV by Garenta; Esenyurt, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla 'daki birçok mahalleyi hizmet bölgesine dahil etti.Tam Dijital MOOV by GarentaŞubat ayı itibarıyla İzmir 'de de hizmet vermeye başlayan ve serbest dolaşımlı paylaşımlı araçlarla kullanıcılarına özgürlük sunan MOOV by Garenta'da, istenilen süre kadar kiralama ve kullanılan süre kadar ödeme yapılabiliyor. Ayrıca, daha önce 8 saat üzeri kullanımlarda geçerli olan günlük kiralama opsiyonu, 30 Nisan'a kadar geçerli kampanya kapsamında 5 saatten sonra 100 kilometrelik yakıt ve sigorta dahil olarak yapılmaya başlandı. MOOV by Garenta müşterileri, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan 5 saat ve üzeri kullanımlarında aracı 24 saate kadar kiralayabiliyor, İstanbul ve İzmir'deki hizmet bölgesi içerisinde diledikleri noktada kiralama işlemini sonlandırabiliyor.15 dakikası 9,5 TL'den başlayan fiyatlarla 5 km'lik yakıt ve sigorta dahil olarak kiralama yapılabilen MOOV by Garenta'da, sözleşmeden kiralamaya kadar tüm süreç dijital olarak çalışıyor. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen MOOV by Garenta uygulamasıyla en az 1 senelik ehliyet sahibi herkes kredi kartını sisteme tanımlayıp, dijital sözleşme sürecini tamamlayarak bu hizmeti kullanabiliyor. MOOV by Garenta, İstanbul'da İSPARK ve İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzelman otoparklarını ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.

Kaynak: Carmedya.com