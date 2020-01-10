Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı: Süryani Rahip Sefer Bileçen bir itirafçının ifadesi üzerine...

Mardin 'in Nusaybin ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen bir operasyon sırasında düzenlenen ev baskınlarında Dibek Köyü'nde, Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile birlikte farklı köylerden üç Süryani gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, gözaltılar hakkında 24 saatlik gizlilik kararı alındığını söyledi.

Kuryakos Ergün, "Örgütten (PKK) kaçıp devlete teslim olan birinin iftiraları üzerine gözaltına alınmışlar. 24 saatlik gizlilik kararı nedeniyle kimseyi görüştürmediler ama sabah gizlilik kararı süresi dolunca avukatlar görüşmeye gitti. Rahip ile birlikte üç köye muhtarlık yapan Yusuf (Jozef) Yar ve Üçyol Köyü'nden Musa Taştekin adında yaşlı bir Süryani köylü de gözaltına alındılar.

Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de bir örgüt mensubu kaçarak teslim olmuş. Bu kişi, örgütteyken bu insanların evine gittiğini ve orada kalıp yemek yediğini iddia etmiş. Böyle bir şeyin olmayacağını herkes biliyor ve bu iftirayı kabul etmiyoruz. Böylesi bir ithamdan dolayı bu arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiç hoş değil."

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, rahip ve yaşlı köylünün ifadesinin alındığını, muhtara daha sıranın gelmediğini söyledi:

"Bizim insanlarımız kesinlikle bu tür şeylere bulaşacak insanlar değiller. Bir iftira ile böyle ucuz şekilde gözaltına alınıp şuçlanmaları, itham edilenler bu insanların hislerini de çok incitecek bir durumdur.

"Normal koşullar altında endişe edilecek bir durum yok ortada çünkü yaşanan şey büyük bir iftira. Ama bu iftira ile gözaltına alınanları normal bir durum değil ve böylesi bir anormal durum karşısında tutuklanabilecekleri endişesini yaşıyoruz."