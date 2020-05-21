Mor patates ekimi yapıldı

Tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığı belirtilen Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı.

21.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:16
Tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığı belirtilen Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Salih Ayhan, son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan mor patatesin ekimi dolayısıyla Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen törene katıldı.
Bir süre çiftçilerle sohbet eden Ayhan, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı mor patatesin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini belirtti.
Çiftçinin bilgiyle, toprağın da suyla buluşturulduğunda birçok güzelliğin ortaya çıktığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Pusat-Özen Barajı'nın sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat yoğunluktayken artık patates, şeker pancarı gibi katma değeri yüksek ürünler ekilmektedir. Bugün de patates ekim sahasındayız. İlk tescilli yerli patates. Bu bölgede ekimin yapılmasıyla iyi bir katma değer olacağı aşikar."
Sivas'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ayhan, "Yemeklikte altıncı sıradayız, tohumlukta birinci sıradayız. Bu alanla da yemeklikte de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. Bölgenin toprak yapısı, yeni sulama alanlarının açılması ve çiftçimizin de bilinçlenmesiyle bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilecektir." ifadelerini kullandı.
Ayhan, daha sonra traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi.
Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı
Tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığı belirtilen Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Salih Ayhan, son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan mor patatesin ekimi dolayısıyla Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen törene katıldı.
Bir süre çiftçilerle sohbet eden Ayhan, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı mor patatesin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini belirtti.
Çiftçinin bilgiyle, toprağın da suyla buluşturulduğunda birçok güzelliğin ortaya çıktığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Pusat-Özen Barajı'nın sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat yoğunluktayken artık patates, şeker pancarı gibi katma değeri yüksek ürünler ekilmektedir. Bugün de patates ekim sahasındayız. İlk tescilli yerli patates. Bu bölgede ekimin yapılmasıyla iyi bir katma değer olacağı aşikar."
Sivas'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ayhan, "Yemeklikte altıncı sıradayız, tohumlukta birinci sıradayız. Bu alanla da yemeklikte de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. Bölgenin toprak yapısı, yeni sulama alanlarının açılması ve çiftçimizin de bilinçlenmesiyle bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilecektir." ifadelerini kullandı.
Ayhan, daha sonra traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi. Mor patates ekimi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Türkiye, Hafik, Sivas, Güncel, Haber

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