Mor Ve Ötesi Anadolu Yakasında

Bu konserle mor ve ötesi, Kerki Solfej'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konser serisinin açılışını da yapmış olacak.

1996 yılından bu yana Türk Rock müziğine yön veren gruplardan biri olan mor ve ötesi, Anadolu yakasındaki dinleyicileri ile buluşacak. Eski yeni en sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuar ile sahneye çıkacak olan grup, dinleyicilerine yine müzikal bir şölen yaşatacak.

Kerki Solfej'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki etkinlik programı

25 Ocak 2020 Cumartesi Mor ve Ötesi

5 Şubat 2020 Çarşamba Sertab Erener

26 Şubat 2020 Cumartesi Uğur Yücel

22 Nisan 2020 Çarşamba Mabel Matiz