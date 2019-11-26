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Mor ve Ötesi'nden senfonik performans

TÜRK alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 60 kişilik orkestra ile konser verdi.

26.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:16Mor ve Ötesi'nden senfonik performans

TÜRK alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi, Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 60 kişilik orkestra ile konser verdi.

Mor ve Ötesi, şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ile İzmir'de konser verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde grubun solisti Harun Tekin, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. İzmir'in dinleyicisi süper. Biletlerimiz 4 dakikada bitmiş. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İzmir harikaydı, konser ve dinleyici harikaydı" diye konuştu. Şef Orçun Orçunsel ise "Bizim için böyle akustik bir salonda çalmak büyük keyif oldu" dedi. Şarkılar için hazırlanan klipler de konser sırasında izletildi.



İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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