Mor Yayla bu sefer sarıya büründü

Yörede "Mor Yayla" ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon 'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası bu sefer sarı renge büründü.Trabzon'un Tonya ilçesinde bin 300 metre yükseklikte bulunan her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile yörede 'Mor Yayla' olarak ta bilinen Kadıralak Yaylası bu sefer sarı renge büründü. Her yıl Nisan ayında açan 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ve Kadıralak Yaylası'nı adeta mor renge bürüyen mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede sert geçmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aksine geç açtı. Türkiye 'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerine kendini hayran bırakarak gelen misafirlerine renk cümbüşü yaşatan mavi yıldız çiçekleri bu yıl ömrü kısa sürede tamamladı. 2 haftalık bir süre içerisinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kadıralak Yaylası ziyaretçilerin fotoğraf çekilmek için üzerlerine basarak çiğnedikleri çiçeklerin kaybolmasıyla sessizliğe büründü. Yörede "Mor Yayla" olarak bilinmesine rağmen şimdilerde açan sarı çiçeklerle birlikte adını "Sarı Yayla" olarak değiştiren Kadıralak ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor.'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor. - TRABZON