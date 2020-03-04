MoraBanc Andorra: 97-94

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Piotr Pastusiak (Polonya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Ingus Baumanis (Letonya)

TOFAŞ: Samuel Mejia 13, Matt Lojeski 8, Devin Williams 22, Berk Uğurlu 2, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 12, DJ White 3, Rion Brown 13, Tarık Phillip 12, Muhsin Yaşar 12

MORABANC ANDORRA: Bandja SY 12, Frantz Massenat 5, Clevin Hannah 8, David Walker 7, Dejan Musli 13, Tyson Perez 6, Nacho Llovet 8, Dejan Todorovic 14, Moussa Diagne 4, Guillem Colom, David Jelinek 14, Jeremy Senglin 3

1.PERİYOT: 24-20

DEVRE: 58-46

3.PERİYOT: 75-66

7Days EuroCup'ta TOP 16 Turu H Grubu'ndaki son maçında TOFAŞ, MoraBanc Andorra 'yı 97-94 yendi. Grubunu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras BC ile eşleşti.

7Days EuroCup'ta çeyrek finali garantileyen TOFAŞ, TOP 16 turu H Grubu 6'ncı haftasında MoraBanc Andorra'yı konuk etti. Mücadelenin ilk bölümlerinde karşılıklı basketler görülürken, Dejan Musli ve David Jelinek ile üst üste sayılar bulan Andorra ilk 6 dakikayı 8-17 önde geçti. Devin Williams'ın pota altı etkinliği ile hareketlenen TOFAŞ, Rion Brown'ın elinden üst üste üç dış atış isabeti bulunca oyunun kontrolünü eline aldı ve periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında da hücum ritmini sürdüren TOFAŞ, 11'inci dakika içerisinde farkı çift hanelere çıkardı: 31-21. Özellikle bu bölümlerde gücünü yansıtan TOFAŞ, 22-1'lik çarpıcı bir seri yakaladı. Muhsin Yaşar'ın orta mesafe basketiyle birlikte 12'nci dakika içerisinde skor 35-21'e geldi. David Jelinek ile farkı azaltmak isteyen Andorra'ya, Matt Lojeski'nin iyi oyunuyla cevap veren TOFAŞ, soyunma odasına 58-46'lık skor avantajıyla girdi.

İkinci yarının başlarında bambaşka bir görüntü sergileyen Andorra, yakaladığı 14-0'lık seri ile 24'üncü dakika geride kalırken skoru eşitledi: 58-58. Akabinde Naco Llovet'in basketiyle öne geçen rakibi karşısında toparlanan TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın üst üste kaydettiği sayılarla birlikte nefes aldı ve farkı yeniden açmaya başladı. Periyodun son anlarında Barış Ermiş'in dış atış isabetiyle TOFAŞ, kader periyoduna 75-66 önde başladı.

Samuel Mejia ve Barış Ermiş'in sayılarıyla aradaki farkı korumaya devam eden TOFAŞ, seyircisinin de desteğini arkasına alarak daha rahat bir oyun ortaya koymaya başladı. 37'nci dakikaya girilirken, Devin Williams'ın basketiyle skor 90-80'e gelirken, maçın son dakikalarında konuk ekibin direnci arttı. Üst üste sayılar bulan MoraBanc Andorra, bitime 12 saniye kala farkı 3'e indirdi: 97-94. Kalan bölümde skoru koruyan TOFAŞ, rakibi 97-94 yendi.

H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ, çeyrek finalde F Grubu'nu birinci tamamlayan, Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras BC ile eşleşti. İlk maç 17 Mart Salı günü Yunanistan'da, ikinci maç ise 20 Mart Cuma günü Bursa'da oynanacak. 2 galibiyete ulaşan ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede eşitlik halinde üçüncü maç 25 Mart Çarşamba günü bir kez daha Yunanistan'da oynanacak.

- Bursa