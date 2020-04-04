Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Kamyonetle sokakları dolaşan orkestra, başta evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere balkonlara çıkan kent halkını eğlendirdi.

Pamukkale ilçesinde Zeytinköy mahalle muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Kadir Özen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları eğlendirmek ve moral vermek için orkestra tuttu. İki davul, klarnet ve borazandan oluşan 4 kişilik orkestra, açık kasa bir kamyonete binerek mahalle aralarında dolaşarak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor. Üç mahallede tüm sokakları gezen orkestrayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp, alkış tutup oynadı. Üç muhtar orkestranın bulunduğu kamyonetin yan kısımlarına da 'Evde kal Pamukkale' yazarak, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara mesaj verdi.

Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, amaçlarının mahalle halkına moral vermek olduğunu belirterek, "Üç mahalle muhtarı birleşip, böyle bir etkinlik yapmak istedik. Orkestrayla sokak aralarında gezerek evden çıkamayan vatandaşlara moral veriyoruz. Yüksek ve eğlenceli müzik sesini duyanlar balkonlarına çıkarak eğleniyor. Bizde onları böyle görünce mutlu olduk" dedi.

Orkestradan Hakan Eğitmenoğlu, uzun yıllardır müzik yaptığını, düğünlerde ve etkinliklerde çaldıklarını söyleyerek, "Orkestra olarak çeşitli yerlerde çalıyoruz ancak bu çok farklı. Evden çıkamayan vatandaşlara moral verdik onları eğlendirdik. Bizi görünce duygusal anlar yaşayan vatandaşlar da oldu" dedi.

Mahalle halkından Firdevs Keskin, müzik sesini duyunca balkona koştuğunu ifade ederek, "Evde yaşlı babamla otururken, sesi duydum hemen balkona çıktım. Babamı da balkona getirdim. O ve biz de sıkılmıştık. Farklı bir gün yaşadık ve moral bulduk" dedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaşındaki Kemal Er ise, "Bizlere moral veren muhtarlara teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre olsa da moral bulduk eğlendik. Ben de uzun süre balkondan alkış tuttum, çok mutlu oldum" dedi. 75 yaşındaki Perihan Külüç, "Evden günlerdir çıkamıyoruz. Müziği duyunca balkona çıktım. Kamyonette müzik çaldıkları görünce şaşırdım. En son düğünlerde müzik sesi vardı, onlarda virüs salgını nedeniyle yapılmıyor. Balkondan da olsa eğlenip, moral bulduk" dedi.

Kaynak: DHA