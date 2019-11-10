Morales Bolivya'da yeni seçim çağrısında bulunacak

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, uluslararası gözlemcilerin geçen ay düzenlenen seçimin tekrarlanması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

Seçimi takip eden Amerikalı Devletler Örgütü (ADÖ) gözlemcileri, resmi sonuçların geçerliliğini sorgulamış ve seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Morales'in kazandığı açıklanan seçim sonucu haftalardır Bolivya sokaklarında protesto ediliyordu.

2006'dan beri ülkeyi yöneten Evo Morales, istifa çağrılarına karşılık bu yönde bir adım atmayacağını açıklamıştı.

"Bolivya'yı sakinleştirmek hepimizin görevi" diyen Morales, ülkedeki seçim kurulunun de seçim öncesi yenileneceğin, Parlamento'nun yeni üyeler seçeceğini söyledi.

ADÖ raporunda ne var?

ADÖ'nun Cumartesi yayımladığı ön raporda örgütün seçimlere dair ciddi manipülasyonlar bulduğu ve 20 Ekim'de düzenlenen seçimin sonucunu doğrulayamadığı yer aldı.

Gözlemciler oyların değiştirildiğine dair fiziksel kanıtlar bulduklarını, bazı imzaların taklit edildiğini gördüklerini ve geniş çaplı bir veri manipülasyonu yönünde kanıtlar bulduklarını söyledi.

Analiz

Katy Watson,Güney Amerika Muhabiri

Bu adım pek çok kişiye göre haftalar süren olayların yatışmasını sağlayacak. Hafta sonu bazı kentlerde polislerin de göstericilere katılması sonucunda Morales'in durumu savunulamaz bir hale gelmişti.

Morales, ADÖ raporuna verdiği tepki ile bazı konularda geri adım atabileceğinin sinyalini verdi.

Fakat bazılarına göre bu adımlar sokaklardaki öfkeyi yatıştırmaya yetmeyebilir.

Bugün düzenlediği basın toplantısında yeni bir seçim yapılacağını söylese de tarih vermedi.

Muhalifleri, Morales'in niyetinin ülkeyi demokratik bir şekilde ileri taşımak olduğundan kuşkulu.

Muhalefetin bir kısmı seçimde Morales'in aday olmasını da kabul etmiyor ve Morales'in ilk seçimde hile yaptığını, bu yüzden ikinci seçimde de hile yapabileceğini savunuyor.

Bolivya'da bir adayın ilk turda seçilmesi için yüzde 50'nin üzerinde oy almasına gerek yok. Eğer birinci olan aday yüzde 40'tan fazla oy almış ve rakibine de yüzde 10'dan fazla fark atmışsa devlet başkanı seçiliyor.

Resmi sonuçlara göre seçime Sosyalizm Hareketi - Halkların Egemenliğinin Siyasi Enstrümanı adayı olarak giren Morales yüzde 47,08, rakibi liberal Medeni Topluluk'un adayı olarak giren Carlos Mesa yüzde 36,51 oy almıştı.

Aradaki farkın yüzde 10'un çok az üzerinde olması nedeniyle muhalefet sayıma itiraz etmişti.