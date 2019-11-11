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Morales, destekçilerine karşı polisin gerçek mermi kullandığını duyurdu

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, polisin, başkent La Paz ile El Alto kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.

11.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:38Morales, destekçilerine karşı polisin gerçek mermi kullandığını duyurdu
'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, polisin, başkent La Paz ile El Alto kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.
Muhaliflerin hile yapıldığını iddia ettiği 20 Ekim seçiminin ardından günlerce süren ve şiddet eylemlerine dönüşen protestoların ardından Morales'in istifasını verdiği Bolivya'da, hükümet destekçileri ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor.
Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, hükümete karşı muhaliflerin safına geçen polisin La Paz ve El Alto kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.
Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, genel seçimin ardından başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçlerinin muhaliflerden yana olmasının ardından istifa etmişti.

Bolivya, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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