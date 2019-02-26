Morales'ten Lima Grubuna Venezuela Teşekkürü

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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu ülkelerine, Venezuela'ya askeri müdahale yerine diyalog yolunu tercih ettikleri için teşekkür etti.Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lima Grubu ülkelerine Venezuela'ya askeri müdahale yerine barış yolunu tercih ettikleri için teşekkürlerini bildirerek, "Barış emsalsiz tek yoldur." ifadesini kullandı.Devlet Başkanı Morales, Lima Grubuna üye devletlerin barıştan yana insanlar olduklarına ve daima barışı korumaya devam edeceklerine inancını vurguladı.Morales paylaşımında, "Halklarımız için barış içinde yaşamak emsalsiz bir yoldur." ifadesine yer verdi.Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı, dün yapılan Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılmıştı.Venezuela kriziVenezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.