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Morales ülkeden ayrıldı

Bolivya'nın istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın gönderdiği uçakla Bolivya'dan ayrıldı.

12.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50Morales ülkeden ayrıldı
'nın istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales, 'nın gönderdiği uçakla Bolivya'dan ayrıldı.

Meksika, protestoların ardından istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i ülkeden çıkarmak için uçak gönderdi. Uçak Bolivya'ya giderken hava sahasının kullanılmasına izin veren Peru hükümeti, dönüşte uçağın yakıt ikmali için ülkeye inmesine izin vermedi. Bunun üzerine uçak Paraguay'da yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra uçağın Meksika hava sahasına girdiği belirtildi.

İstifa eden diğer yetkililer uçakta

Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Maximiliano Zuniga, sosyal medyada Morales'in yanı sıra eski başkan yardımcısı Alvaro Garcia Linera ve Senato Başkanı Adriana Salvatierra dahil olmak üzere uçakta bulunanların fotoğrafını yayınladı.

Hayati tehlikesi olduğunu düşündüğü için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Morales'in evine saldırı düzenlendi. Geceyi boş bir binada yerde uyuyarak geçiren Morales, sosyal medya hesabından kaldığı evin fotoğrafını paylaştı. Morales yaptığı paylaşımda, "Villa Victoria'daki evimi ateşe verip yakmaya çalışan darbeci Mesa ve Camacho'nun vandal grupları Cochabamba'daki evime de saldırdı. Bu baskınları durduran komşularım için minnettarım. Darbe barışı yok ediyor" dedi.

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra şiddet olaylarının önüne geçmek için istifa eden Evo Morales, iltica teklifinde bulunan Meksika'ya siyasi sığınmacı olarak başvuru yapmıştı. Morales'in talebini kabul eden Meksika, La Paz'dan ayrılarak Cochabamba kentine sığınan Morales'i ülkeden çıkarmak için uçak göndermişti. - LA PAZ

Evo Morales, Bolivya, Meksika, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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