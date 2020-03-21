Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi - Haberler

Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.

21.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:12
Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.
Söz konusu tedbirlere ilişkin yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 81 il valiliğine gönderildi.
Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni koronavirüs hastalığı (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bazı kararlar alındığı belirtildi.
Buna göre, morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası/kesin Kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilecek.
Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak.
Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılacak.
Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tabletle (ürün önerisi ile) dezenfekte edilecek.
Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekresyonlarıyla temas önlemleri konusunda eğitim verilecek.
El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanacak.
Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanacak.
Evde ölüm olması durumunda, defin işlemleri mevzuat gereği devam edecek.
Cenazelerin ceset torbasıyla alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak.
Kesin vakalarda defin, ceset torbasıyla yapılacak
Olası/kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbasıyla defin yapılacak.
Cenaze kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Berberlerde "kapanma kararı" yoğunluğu - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber Kılıçdaroğlu: Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz - Haber Eskişehir Valiliği, korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı - Haber Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı - Ekonomi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading