Morgan Freeman'ın Rolü Kerem Alışık'ın

Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Esaretin Bedeli'nde Morgan Freeman ile özdeşleşen Red karakterine, tiyatro sahnesinde Kerem Alışık hayat verecek.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri; Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor. Türkiye'de ilk kez 25 kişilik oyuncu kadrosuyla 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek oyunun provaları tüm hızıyla devam ediyor.

Afiş çekimlerinde ünlü fotoğrafçı Levent Özdemir'in objektifi karşısına geçen Kerem Alışık;

"'Esaretin Bedeli'defalarca izlediğim ve hayran kaldığım bir film. Filmi izlerken oyunculuğunu çok beğendiğim Morgan Freeman'ın canlandırdığı Red karakterini bir gün oynayacağım aklımdan bile geçmezdi. Bu eserin Türkiye'de ilk defa sahnelenecek olması dışında, bir de Morgan Freeman'ın rolünü oynayacak olmak ayrı bir heyecan ve coşku getiriyor insana... Baştan sona kadar oynayacağım Red karakterinin sükûnetiyle geçen oyun, ''umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez'' mottosunu savunan Andy karakteri ile ''eğer hapishaneye düşmüşsen umut tehlikeli bir şeydir ve tehlikeli şeylerden uzak durulmalıdır'' diyen Red'in çatışması olarak görülebilir. Sonunda umudun mayalandığı, umutsuzluğun katranlaştığı bir hikaye bizleri bekliyor. Biz de oyunla ilgili umut doluyuz. Tüm hazırlıklarımız bugünlerde bitti. Bütün umudumuz yarınlarda oyunu oynayacak olmamız da…"

OYUNUN KONUSU:

Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.