Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer

Morgan Stanley'e göre, dolar için bu yıl en iyi günler sona erdi.

Hans Redeker başkanlığındaki Morgan Stanley analistleri, Salı günkü notlarında, doların, yavaşlayan görece ABD büyümesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu.

Morgan Stanley stratejistleri, "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz," dedi ve "Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak" şeklinde görüş bildirdi.

DEVLER DOLARIN DEĞER KAYBEDECEĞİNİ SAVUNUYOR

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen'a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.

CAZİBESİNİ YİTİRDİ

Öte yandan, dolardan soğuyanlar sadece stratejistler değil. Dolar 2018 yılının dördüncü çeyreğeğinde, IUluslararası Para Fonu'nun (IMC) Cuma günü açıkladığı verilere göre küresel merkez bankalarının dolar varlıklarını üst üste üçüncü çeyrekte de azaltarak 2013'ten bu yana en düşük seviyesine indirmesi ile birlikte rezerv para olarak cazibesinin bir kısmını yitirdi.

"KISIR DÖNGÜYE DÖNÜŞME RİSKİ YÜKSEK"

Morgan Stanlet stratejistleri, ayrıca, ABD para birimindeki güçlenme ve artan dolar bazındaki varlıkların son yıllarda "verimli bir para girişi döngüsü" yarattığını, ancak bunun terse dönüşe hazırlandığını kaydettiler. Stratejistler, "Bunun tersine dönme ve dolardaki zayıflamanın dolar varlıklarını daha az cazip kılması ile birlikte bir kısır döngüye dönüşme risklerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz" şeklinde görüş bildirdi.