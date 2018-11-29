29 Kasım 2018, 15:29
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Morgda Cenazelerin Kornealarının Çalındığı İddiasıyla Başlatılan Soruşturmada Usulsüzlüğe Rastlanmadı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgunda cenazelerin kornealarının çalındığı ileri sürüldü. İddialar sonrası soruşturma başlatıldı ancak konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı belirtildi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgunda cenazelerin kornealarının ailelerinin haberi olmadan alındığı öne sürüldü.

Hastanede çalışan teknisyen ve morg çalışanı, "Defalarca korneaların alındığını gördük" diyerek ihbarda bulundu.

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, daha önce aynı hastanede teknisyen olarak çalışan Celil Baş, söz konusu hırsızlıkla ilgili 2016 yılında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konunun rektörlük tarafından soruşturulmasını istedi.

"GÖZ KORNEASINI ALIP KİME TAKIYORLARSA TAKIYORLAR"

Baş, "Bir kere içeri girdim, hocalar orada işlem yapıyorlardı. Beni oradan çıkarttılar. Kaş üzerinden kesik atıyorlar ve oradan göz korneasını alıyorlar. Bunu ilaçlı bir suya koyup kime takıyorlarsa takıyorlar" dedi.

2016 yılında savcılığın verdiği kararın ardından üniversite yönetimi soruşturma başlattı. Konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı. Soruşturmanın sonucu ise savcılıkla paylaşıldı. İddialar altı ay önce savcılığa gönderilen ihbar mektubuyla yeniden gündeme geldi.

"KORNEALARIN ALINDIĞINA ŞAHİT OLDUM"

İhbarı yapan eski morg çalışanı H.A, "Defalarca doğal ölüm ve adli vaka ölümlerinde korneaların alındığına şahit oldum" derken göz hastalıkları uzmanı iki profesörü suçladı.

Üniversite yönetiminin daha önce idari soruşturma yapması nedeniyle bu kez iddialar Kocaeli 2. İdari Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, görevsizlik kararıyla dosyayı İstanbul Bölge İdari Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, iddialara ilişkin soruşturma yapılmasına karar verirse savcılık ceza davası açabilecek. Üniversite yetkilileri ise iddiaları yalanladı.

KORNEA NEDİR?

Kornea gözün en önündeki saydam tabakadır. Korneayı saatin camına benzetebiliriz. Korneanın görevi göze gelen ışınları kırmaktır.

Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli
29 Kasım 2018 Perşembe 15:29



YORUMLAR (34)
MÜHENDİS: ne hale geldik be artık ölüyede rahat yok
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OLUYOR: Bu Kocaeli zaten...
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MUSTAFA: Bilen bilmeyen sallıyor normalde kornea nakli için cenaze yakınından izin alınmaz yasa gereği izinsiz alınabilir ama bunu bilen bir profesör morgda kaşına kesik atıp çalarak yapmaz adam yasayı bilir geri zekalı değil sonuçta kaldıki bizim ülkemizde kanunen organlarını bağışlamış birinin yakınlarından izin almak gerekmediği halde yakınları onay vermeden alınmaz hangi hakimin savcının ne karar vereceği belli olmaz kimse kendini öyle bir riske atmaz
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??: BİR İNSAN TAMAMEN ÖLDÜGÜNDE BEYİN ÖLÜMÜ GERCEKLEŞTİGİNDE SADECE VE SADECE KORNEASI ALINIRMIŞ ACABA DOGRUMU ?
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HASAN: Devlet hastanesinde çalışan bir güvenlik bana söylemişti zamanında inanmamıştım. Cenazenin zaten gözleri kapalı olduğu için kimse anlamıyorum izinsiz alıyorlar demişti.
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