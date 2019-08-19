Morgdan ilham aldı "EX" i yazdı!

Her şarkısı çok sevilen genç star adayı Gökhan Akar, sözünü ve müziğini yazdığı ses getirecek yeni şarkısı "Ex" i müzikseverlerle buluşturdu.

Müzik yönetmenliğini de kendisinin yaptığı "EX" albümü, MAG & DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Klibinin yönetmenliğinide yapan genç sanatçı Gökhan Akar, sahilde çekilen sahnelerde ayağından bağlı bir şekilde jeep in arkasında saatlerce yerlerde sürüklenerek yürekleri ağızlara getirdi ve ilk haftalardan milyonlarca izlenerek hitler arasına girdi.

MÜZİK LİSTELERİNDE

ZİRVEYE TIRMANDI

Sözleriyle dikkat çeken "Ex" ilginç bir hikayeye sahip. Gökhan Akar bu şarkıyı bir hastane ziyareti sırasında yazmış. Yanlışlıkla indiği bodrum katında "morg" yazısıyla karşılaşan genç sanatçı, yaşadığı şokla kulağına çalınan "EX olmak" deyimini hemen oracıkta telefonuna yazdığı cümlelerle mutsuz âşklara benzetmiş,

bedenen olmasa bile insanların kalp ve ruhlarının artık "EX" olduğunu anlatan yeni şarkısını yazmış.

Beğeni toplayan "Ex", kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

YENİ ŞARKILAR

ÜRETMEYE DEVAM

Genç star adayı Gökhan Akar, geçtiğimiz aylarda da söz ve müziğini yazdığı "Selametle" adlı şarkıyı Demet Akalın'ın hediye istemesi üzerine çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Yeni dönemde birçok isme şarkılar veren ve şarkı yazmaya devam eden genç sanatçı büyük isimlerle görüştüğünü ve çok yakında sürprizler isimlerin albümlerinde şarkılarının olabileceğini söyledi…