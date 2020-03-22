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Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet"

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

22.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:16
Morgül:
Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Morgül, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kreş, anaokulu, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapanmasının çalışan aileleri zor durumda bıraktığını belirterek, "Evde çalışma imkanı olmayan sağlıkçı ve özel sektörde çalışan ailelerin çocukları, ya çocukla hiç ilgisi olmayan ve güven teşkil etmeyen bakıcı statüsündeki insanlara teslim edilmiş yada risk grubunda olan 65 yaş üstü dede ve ninelere bırakılmak üzere çözüm üretmeye çalışılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise dengi okullar için uygulanan online internet 0-6 yaş için mümkün olmamakla beraber, bu dönemde alacakları hasar yıllar geçse de iyileşmeyecek yaralara sebep olmaktadır. Aileler çözümsüz kaldıkları için merdiven altı bulunan bakım yerleri yada oyun evleri gibi denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

0-6 yaş kurumları da muzdarip

Bakanlıkların açmış olduğu sürekli denetimden geçen gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve anaokullarının bu konuda ailelerin kurtarıcısıyken şimdi ayakta tutunmaya çalıştıklarını ifade eden Morgül, şunları kaydetti:

"Bu süreç geçtiğinde birçok kurum ödeyemediği kira, personel giderleri, elektrik, su ve doğalgaz ve sabit giderler yüzünden zor durumda kalacak. Bizler okul öncesi kurumlar olarak yıllardır verilmeyen teşvik ve destekle kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalıştık. Bizim de devletimizden bu olağanüstü durumdan kurumlarımıza zarar gelmeden süreç geçtiğinde hala gidebilecek bir kurumumuzun ve bizleri tercih eden ailelerimizin güvenle bırakacakları bir eğitim yuvasının olmasıdır. İstihdam sağladığımız bir sürü personelinde bu süreçte kaybolmasını istemiyoruz. Bu nedenle çözüm odaklı paketlerin içerisinde yer almak, tüm ülkemizdeki bu mağduriyeti birlikte atlatmak için destek bekliyoruz. Adana, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Ordu, Muğla ve diğer tüm okul öncesi dernek kuruluşlarımızın ortak talebi bu yöndedir. Ailelerimiz ve çocuklarımız bizleri bekliyor. Fırsatçılara izin verilmesi daha büyük sorunlara neden olacağından bu konuda ivedilikle bakanlıklarımızdan net çözümler bekliyoruz. Denetimin artırılması ve biran önce çocuklarımıza ve sağlıklı günlere kavuşmamızı ümit ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gülay, Adana, Güncel

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