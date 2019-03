Morhipo.com'a "2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü"

Kaynak: AA

Morhipo.com, Türkiye 'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019'da online ticaret kategorisinde birincilik ödülünü aldı.Morhipo.com açıklamasına göre, müşteri mutluluğunu odağına alan e-ticaret platformu, Şikayetvar.com'un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi'ne göre online ticaret kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi. 2012 yılından beri sıralamada ilk üçte yer alan Morhipo.com, bu yılla birlikte dördüncü defa birinci oldu. 8 Mart 'ta (dün) düzenlenen törende ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü Morhipo.com Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Alp ve Müşteri Deneyimi Müdürü Hasan Uzmanoğlu aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen, Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban Koşulsuz, müşteri mutluluğu anlayışıyla üyelerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfini yaşatmanın her zaman en önemli öncelikleri olduğunu dile getirdi.Temel değerlerinin müşteri mutluluğu olduğunu belirten Koşulsuz, şunları kaydetti:"Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabileceği, her an yanında olabileceğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. Onların hareketlerini bireysel bazda takip etmek yerine, pek çok kanaldan elde ettiğimiz verilerle genel alışveriş eğilimlerini saptıyor, onlar için alışveriş deneyimini mükemmel hale getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz morpass uygulamamızla bu memnuniyeti daha da artırmayı hedefliyoruz."