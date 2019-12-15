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Morhipo.com'dan yeni yıla özel her tarza uygun hediye seçenekleri

Morhipo.com, yeni yıl için her tarza uygun hediye seçenekleri sunuyor.

15.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:26Morhipo.com'dan yeni yıla özel her tarza uygun hediye seçenekleri
Morhipo.com, yeni yıl için her tarza uygun hediye seçenekleri sunuyor.
Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, elbiseden jean pantolonlara, ayakkabıdan çantaya, şık aksesuarlardan sıcacık montlara kadar sezonun öne çıkanları modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor.
Çanta tutkunları için Çanta, ayakkabıya "hayır" diyemeyenler için D By Divarese, tarzından ödün vermeyenler için NGSTYLE, Morhipo.com'da bulunuyor.
Calvin Klein, Burberry ve Dior gibi dünya markası parfümler de kadınlar için hediye alternatifleri arasında yer alıyor.
Modanın e-ticaretteki adresinde erkekler için şık ve kullanışlı hediye alternatifleri sunuluyor. People By Fabrika'nın her tarza uygun gömlek ve kazakları, D By Divarese'in şık ayakkabıları, Nike ve Adidas'ın rahat "sneaker"ları erkekler için "kurtarıcı" hediye alternatifleri arasında bulunuyor.
teması
Yılbaşı temalı ev dekorasyon ürünleri de iyi bir hediye alternatifi olabilecek. Geyik, kar tanesi ve Noel Baba desenli kupalar, nevresim takımları, yastık ve minderler hem yılbaşı ruhunu yansıtıp hem de gülümseten bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.
Sevdiklerine bu yıl alışılmışın dışında, tasarım bir hediye vermek isteyenler aradığını Morhipo İyi İşler Dükkan'da bulabilecek. Özel tasarım çantalar, terlikler ve ev dekorasyon ürünleri, hediyesinde orijinallik arayanlara yardımcı olacak.

Yılbaşı, Beymen, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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