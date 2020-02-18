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Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.

18.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:34Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki
Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, geçen hafta Akasya, Kanyon, Zorlu ve İstinyePark sinemalarında Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişinin koltuğunun altına hediye çeki koydu.
5 sinemasever, yerleştirilen 500 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu.
5 ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu.
Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi.

Aşk Tesadüfleri Sever, Cinemaximum, Ekonomi

Kaynak: AA

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